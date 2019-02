Genova – Derubavano anziani girando casa per casa e proponendo sconti sulle bollette, 4 arresti

Genova – Hanno colpito in diversi quartieri del capoluogo ligure ma anche in Piemonte i 4 giovani arrestati dalla polizia a seguito di indagini su una serie di furti ai danni di anziani soli e “fragili”. I giovani, 2 italiani e due di origini straniere, lavoravano per una delle ditte che quotidianamente propongono contratti per le utenze di gas, luce e acqua direttamente a domicilio ma “arrotondavano” i guadagni regolari accanendosi su persone deboli quando le incontravano nei loro “porta a porta”.

La sequenza era collaudata: suonavano alla porta delle abitazioni come da regolare procedura ma appena si rendevano conto che la persone che apriva la porta era “debole”, in difficoltà o sola, ne approfittavano per convincerla a farli entrare in casa, generalmente in coppia, per verificare le bollette o per provare apparecchi elettrici offerti a prezzi molto convenienti.

Mentre uno dei malviventi distraeva la persona anziana o debole, l’altro perlustrava la casa alla ricerca di oggetti preziosi, denaro e persino bancomat e carte di credito.

Una volta raggirate le persone fuggivano per poi vendere i preziosi nei compra-oro compiacenti (e ora oggetto di indagine) e usare bancomat e carte di credito per fare “spese pazze” nei negozi di lusso.

A “insospettire” gli inquirenti il fatto che tutti i derubati ricordavano di aver aperto a persone che si presentavano come addetti di aziende regolari come IREN e che tutti erano stati convinti da offerte di forti sconti sulle bollette di luce, gas e acqua.

Incrociando i dati dei colpi e dell’azienda che effettuava regolare servizio “porta a porta” è emerso che i 4 erano presenti nella zona. Così sono scattate le manette e l’azienda li ha subito licenziati.

Ora gli inquirenti sperano che altre persone che non hanno ancora effettuato regolare denuncia di furto possano trovare il coraggio di uscire allo scoperto poichè spesso, soprattutto le persone anziane e deboli, scelgono di non denunciare per la vergogna di essersi mostrati “fragili”.

Una scelta che, riducendo la gravità dei reati commessi, rischia di far uscire “prima” i malviventi e di sfuggire alle pene che meritano.

