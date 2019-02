Sampdoria – Cagliari 1-0, Quagliarella torna al goal: sardi ko al Ferraris

Genova – La Sampdoria dopo un periodo nero durato tre partire ritrova la vittoria contro il Cagliari di Rolando Maran.

Nel primo tempo la partita è combattuta e molto fisica, ma avara di emozioni. I blucerchiati subiscono a tratti la fisicità dei rossoblu e riescono a costruire solamente due importanti occasioni. Al 16′ cross dalla destra verso il secondo palo dove a ricevere è Jankto: il centrocampista prova a rimetterla in mezzo da due passi ma il pallone viene intercettato da Cragno. In chiusura di primo tempo a provarci è invece Saponara con una conclusione angolata che però non trova lo specchio della porta.

Nel secondo tempo la Samp entra con un piglio diverso rispetto alla prima frazione: i ragazzi di Mister Giampaolo sembrano essere più decisi e propositivi in fase di attacco e vanno subito vicini al vantaggio al 51′ con Defrel.

I blucerchiati cercano con insistenza il goal e dopo un miracoloso intervento di Cragno su Quagliarella arriva l’evento chiave del match: al 66′ Pellegrini trattiene Gabbiadini in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta Capitan Quagliarella che non sbaglia, portando in vantaggio i suoi.

La Samp dopo aver sbloccato la partita è brava a gestire il vantaggio con personalità riuscendo così a conquistare tre punti importantissimi per la corsa all’Europa.

I blucerchiati nella prossima giornata di campionato saranno ospitati a Ferrara dove affronteranno la Spal.

Marcatori: 66′ Quagliarella

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru (80′ Bereszynski); Praet, Ekdal, Jankto; Saponara (52′ Gabbiadini); Defrel (88′ Vieira), Quagliarella

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin (73′ Faragò), Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola (73′ Srna), Cigarini, Ionita; Barella; Pavoletti, Doratiotto (79′ Verde)