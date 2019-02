Albenga, danneggia le auto con un mattone: arrestato dai Carabinieri

Albenga (Savona) – Ha danneggiato diverse auto in sosta all’interno di un parcheggio l’uomo i 29 ani arrestato dai Carabinieri.

Nella serata di ieri il 29enne, in evidente stato di ubriachezza, ha utilizzato un mattone per danneggiare diverse auto parcheggiate nell’area sosta di un supermercato di Albenga.

I militari intervenuti sul posto lo hanno bloccato e trasferito in caserma per gli accertamenti preliminari. Qui è stato dichiarato in arresto e trasferito nel carcere di Imperia dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le auto danneggiate sono due e i proprietari dei veicoli, invitati in caserma, hanno sporto denuncia per danneggiamento.

Gli uomini dell’Arma hanno eseguito degli approfondimenti e hanno scoperto che l’arrestato sarebbe il responsabile di altri danneggiamenti analoghi accaduti sempre in orario notturno, proprio ad Albenga.