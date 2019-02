Posteggi per disabili – A Sampierdarena interviene il carro attrezzi

Genova – Tolleranza zero, a Sampierdarena, per chi occupa un posteggio per disabili senza averne bisogno? A volte capita. Ieri mattina il blitz della polizia locale in piazza Vittorio Veneto dove un passante ha chiamato il centralino della municipale (010 5570 – pmcoacapoturno@comune.genova.it) per chiedere l’intervento di un carro attrezzi per rimuovere una vettura parcheggiata su un regolare posteggio per disabili.

Il mezzo della polizia locale è arrivato in pochi minuti, l’auto è stata sanzionata, e poco dopo è arrivato anche il carro-attrezzi che ha rimosso la vettura e l’ha portata al deposito dove il proprietario potrà riprenderla pagando una pesante sanzione.

Dopo le campagne di trasmissioni come Striscia la Notizia e le proteste di molti disabili che chiedono rispetto per i loro diritti. L’intervento del carro attrezzi, a dire il vero un pò “rarefatto” negli ultimi anni, è stato salutato con favore dai presenti e da chi il posteggio lo avrebbe usato secondo le normative vigenti e non certamente per farne un privilegio.

Ora i residenti della zona e i diretti interessati all’uso regolare del parcheggio si augurano che analoghi blitz vengano compiuti in tutte quelle zone dove vengono segnalati maleducati e “furbetti” che usano i posteggi per disabili senza averne diritto.