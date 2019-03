A Bogliasco arriva lo Sbarassu

Bogliasco (Genova) – Giornata di grandi eventi dedicata allo shopping oggi sabato 2 marzo a Bogliasco, dove torna anche quest’anno l’imperdibile “Sbarassu”.

Per tutto il giorno i negozi del paese apriranno le loro porte proponendo in vendita merce a prezzi speciali. L’evento si affianca al previsto Mercatino di Forte dei Marmi che si terrà nel corso della stessa giornata lungo via dei Mille, la strada che collega la via principale, via Mazzini, alla spiaggia e al Ponte Romano.

Bogliasco, vista la portata dell’evento, si è organizzata per ospitare anche coloro che arriveranno in auto: piazza XXVI Aprile, la piazza della chiesa, sarà disponibile per parcheggiare gratuitamente durante l’intera giornata. Coloro che parcheggeranno ai campi sportivi, inoltre ,potranno usufruire del servizio navetta per raggiungere comodamente il centro di Bogliasco.

Tra le varie iniziative proposte dai negozianti locali ci sarà quella di Roofless Surf School and Shop con un aperitivo musicale dalle ore 18 in avanti e dal Cinema Paradiso, che a poche settimane dalla sua riapertura proietterà per l’intero week-end Green Book, film vincitore agli ultimi Oscar.

Per gli amanti del cinema sarà inoltre proposta la formula “Apericinema”: apericena scontato in convenzione al Just Peruzzi o al Sisters Cafè e prezzo per il film ridotto.