Acquario di Genova, stasera lo spettacolo “Alice in Monsterland”

Genova – Serata speciale dedicata al magico viaggio di Alice alla scoperta del mondo marino. È in programma per stasera sabato 2 marzo all’Acquario di Genova “Alice in Monsterland”, spettacolo teatrale itinerante attraverso il percorso espositivo della struttura liberamente ispirato al celebre romanzo “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

La vicenda narrata parte con l’ennesima sparizione di Alice che con la sua curiosità irrefrenabile finisce per entrare in una nuova avventura. Alcuni indizi trovati in camera sua portano direttamente all’Acquario di Genova, dove ha inizio la storia.

Il pubblico verrà quindi accompagnato nelle varie tappe della storia che seguiranno il percorso espositivo dell’Acquario. In questo magico viaggio si incontreranno tutti i personaggi della storia di Alice come il Cappellaio Matto, il Brucaliffo e lo Stregatto.

Lo spettacolo inizierà alle ore 20 e verrà ripetuto con partenze per 50 spettatori ogni 20 minuti fino alle ore 22, con una durata complessiva di 1 ora e 30 per ogni gruppo.

I biglietti, divisi per fascia oraria e acquistabili sul sito ufficiale dell’Acquario di Genova o presso la biglietteria, avranno il costo di 20 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni.