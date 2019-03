Buio Pesto al Teatro di Cicagna, stasera lo spettacolo “Il Nostro Dialetto”

Cicagna (Genova) – I Buio Pesto arrivano a Cicagna, con la nuova tappa del loro tour nei teatri Liguria per raccontare oltre vent’anni di musica in dialetto genovese.

Andrà in scena stasera sabato 2 marzo alle ore 21 l’inedito recital musicale della band genovese “Il Nostro Dialetto”.

Primo lavoro a teatro dei Buio Pesto, è uno spettacolo della durata di 100 minuti in cui i componenti della band raccontano la storia delle loro canzoni, analizzando la fondamentale presenza del dialetto ligure nei loro testi.

Durante il recital, che vedrà l’esecuzione di alcune delle loro più celebri canzoni, si scoprirà come i Buio Pesto abbiano donato nuova linfa al dialetto genovese, relegato spesso a lingua minore e utilizzato solo in qualche sporadica manifestazione culturale.

I biglietti avranno il costo di 12 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto. Come da tradizione, alle ore 20, nel foyer del Teatro non mancherà l’Aperiteatro, aperitivo informale offerto dalla Direzione a tutti gli spettatori dello spettacolo delle 21.