Carnevale a Busalla

Busalla (Genova) – Un Carnevale all’insegna della musica e dei balli quello organizzato dalla Pro Loco a Villa Borzino, a Busalla. Stasera sabato 2 marzo a partire dalle ore 21 andrà in scena una grande festa in maschera in una delle più belle e suggestive ville della città.

La festa sarà organizzata su due sale distinte, in cui verranno proposte altrettante tipologie di dj-set.

Nella prima sala il dj sarà Luca Bosio che, accompagnato da Lorenzo Licati, proporranno house, dance e commerciale. Nella seconda invece si ballerà sui ritmi dell’hip-hop, della trap e del reggaeton con il dj Luca Barberis e Davide Guerra.

La serata sarà dedicata ad un pubblico adulto e prevederà un costo di 10 euro, comprensivi di consumazione. Per partecipare alla festa sarà necessario prenotarsi compilando il modulo online disponibile sul sito delle Pro Loco di Busalla.