Carnevale 2019 a Chiavari

Chiavari (Genova) – Divertimento per grandi e piccini con l’edizione 2019 del Carnevale di Chiavari, in programma a partire da oggi sabato 2 fino a domani domenica 3 marzo.

Sarà un’edizione segnata dal ritorno alla tradizione, che vedrà tornare protagonisti due appuntamenti must delle passate edizioni: il ballo in maschera e la sfilata di carri allegorici con concorso a premi.

Stasera a partire dalle ore 21.30 si svolgerà presso l’atrio di Palazzo Bianco il Gran Ballo di Carnevale accompagnato dal valzer dell’Ensamble di Musicamica, rigorosamente in costume d’epoca. L’accesso alla serata sarà possibile anche ai non mascherati, per una serata all’insegna del divertimento e delle danze.

Per i più giovani, invece, dalle ore 22 la festa si sposta presso la tensostruttura del Porto Turistico con dj-set e punto ristoro organizzato dal Comitato Lungomare.

I festeggiamenti proseguono domani sulla passeggiata mare, nel tratto tra la rotonda Ravenna e piazza Gagliardo con la sfilata dei carri allegorici con premiazione finale al più originale.

La parata vedrà anche la partecipazione di sbandieratori, banda musicale, trampolieri e danzatori, che accompagneranno i carri a ritmo di musica. A conclusione della giornata, infine, l’immancabile pentolaccia in piazza dei Velieri con distribuzione di caramelle.

«Carnevale 2019: la nostra amministrazione continua anche quest’anno a credere nel rilancio del Carnevale con una due giorni importante – dichiara l’assessore alla promozione della città Gianluca Ratto – Ballo in maschera a Palazzo Bianco e discoteca al Porto Turistico Luigi Gatti per i giovani. Sfilata dei carri sul Lungomare domenica 3 marzo e rottura della pentolaccia in Via dei Velieri e premiazione del carro più affascinante. Ringrazio in modo particolare il Comitato Lungomare e chi, come Franco Casoni, ha sempre contribuito con le proprie idee ad organizzare il Carnevale nella nostra città».

«Abbiamo organizzato due eventi in grado di soddisfare le esigenze e i desideri di diverse fasce d’età – sottolinea la consigliera delegata agli eventi per i giovani Alice Galli – Ma soprattutto vogliamo incentivare le iniziative per i giovani chiavaresi, e rendere la città giovane aumentando le proposte per un’età troppo spesso trascurata e presa in considerazione».