Chiavari, ritorna la sfilata di carri allegorici

Chiavari (Genova) – Ritorna in occasione dell’ultimo weekend di carnevale la tradizionale sfilata di carri allegorici a Chiavari, in programma per oggi sabato 2 e domani domenica 3 marzo.

«Sarà un’edizione importante di ritorno alle tradizioni – ha dichiarato l’Assessore al Turismo, Gianluca Ratto, presentando la manifestazione – domenica 3 Marzo si svolgerà, in passeggiata mare, la sfilata di carri allegorici con apposito concorso a premi organizzato dal Comitato Lungomare. Un modo per recuperare le tradizioni, farle conoscere ai giovani e conservarle. Ringrazio per la collaborazione la consigliera delegata agli eventi giovanili Alice Galli e Marco Usai del Comitato per l’organizzazione e la realizzazione sia della parata che del concorso».

La sfilata di svolgerà nel tratto compreso tra la rotonda Ravenna e piazza Gagliardo. Il carro più bello e fantasioso verrà premiato con 500€, oltre ad altri benefit offerti dal Comitato Lungomare.