Genoa – Frosinone, probabili formazioni: Lazovic ritorna dal 1′

Genova – Si avvicina la sfida di domani domenica 3 marzo alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris, dove il Genoa, reduce dal pareggio esterno per 0-0 contro il Chievo, ospiterà il Frosinone di Marco Baroni.

Rossoblu che a differenza dell’ultimo match di campionato scenderanno in campo con un assetto tattico diverso, ritornando al 4-3-3 già provato nell’amichevole vinto per 15-1 dal Genoa giovedì contro il Campomorone.

In difesa nessun dubbio per Mister Prandelli: Radu in porta, Biraschi e Criscito sulle fasce e Zukanovic affiancato da Romero al centro.

A centrocampo possibile avvicendamento tra Bessa e Rolòn per una maglia da titolare, con l’ex Verona in vantaggio rispetto all’Argentino per completare la linea mediana insieme a Lerager e Radovanovic. In attacco la novità riguarda il ritorno dal 1′ di Lazovic, che agirà nel tridente insieme agli inamovibili Kouamé e Sanabria.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Prandelli

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni