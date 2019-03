Ghost Tour, a caccia di fantasmi a Genova

Genova – Ritorna il Ghost Tour, l’itinerario nel centro storico della Superba alla scoperta delle più misteriose ed intriganti leggende legate al capoluogo ligure.

L’evento si terrà stasera sabato 2 marzo a partire dalle ore 19 e vista la concomitanza con il periodo Carnevalesco avrà come tema quello di “A Carnevale ogni spettro vale”.

«Come amministrazione, crediamo fortemente in manifestazioni quali il Ghost Tour, organizzato dal Comune e dal circolo culturale Fondazione Amon – ha detto l’assessore al Turismo Paola Bordilli – Eventi importanti e itineranti, che ci permettono di far conoscere ai turisti e anche ai genovesi i caruggi e le strade della nostra meravigliosa città».

L’appuntamento è fissato in piazza Matteotti dove si inizierà con l’Overture di Arie da “Il Fantasma dell’Opera e Rocky Horror Show” interpretate da Milena Torti, Helga Corda e Massimo Cremon. Dopodichè, a partire dalle ore 19.45, partirà il tour vero e proprio. I partecipanti, che potranno andare a caccia dei fantasmi individualmente o in gruppo, verranno introdotti in un mondo affascinante sospeso tra passato e presente.

Le guide turistiche, che indosseranno per l’occasione costumi evocativi, illustreranno le leggende legati ai luoghi visitati, ma anche la storia di strade, piazze, edifici e monumenti compresi nel percorso.

Ad inizio tour saranno inoltre distribuite, fino ad esaurimento scorte, le cartine per orientarsi nel percorso del composto da vicoli e piazzette del centro storico.

Per maggiori informazioni sul percorso e per scaricare la cartina in formato digitale sarà possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.