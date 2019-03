Meteo Liguria – Ancora nuvole e qualche piovasco da lunedì

Fine settimana complessivamente variabile con belle schiarite e qualche annuvolamento senza piogge, clima mite. Debole passaggio perturbato lunedi con qualche rovescio.

Queste le previsioni Meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 2 marzo 2019

Al mattino bel tempo su quasi tutta la regione. Velature in arrivo sull’estremo ponente e banchi di nubi basse sul mare (al largo) il locale estensione allo Spezzino costiero. Nel pomeriggio passaggio di velature o nubi alte da ovest verso est con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube bassa sarà possibile sotto costa e sul mare.

Venti: Deboli settentrionali al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve calo le minime, stazionarie le massime.

Costa min: +5°/+10°C, max: +15°/+17°C

Interno min: -2°/+4°C, max: +13/+17°C

Domenica 3 marzo 2019

Ancora nubi sparse su tutta la regione, di tipo medio-alto nelle zone interne, sui versanti padani e sull’estremo ponente della regione. Sul settore centro-orientale della costa nubi basse in progressivo infittimento nell’arco della giornata, senza precipitazioni.

Venti: Da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie

Tendenza per lunedì 4 marzo 2019

Qualche piovasco sul settore centro-orientale della regione, per il resto tempo asciutto anche se nuvoloso. Rinforzo del vento da sud e mare localmente molto mosso.