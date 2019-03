SPAL – Sampdoria, probabili formazioni: ballottaggio Gabbiadini-Defrel in avanti

Genova – Dopo il ritorno alla vittoria domenica scorsa per 1-0 in casa contro il Cagliari, la Sampdoria si prepara a sfidare la Spal in trasferta nella gara di domani domenica 3 marzo alle ore 15, valevole per la 26^ giornata di Serie A.

I blucerchiati arrivano anche a questo match con diverse importanti assenze in tutti i reperti del campo.

Nel finale della sfida casalinga contro i sardi, infatti, Murru era uscito anzitempo per un problema fisico e nella gara di domani potrebbe partire dalla panchina: al suo posto chance per Sala, in vantaggio rispetto a Tavares per una maglia da titolare. A completare il reparto Bereszynski, Andersen e Colley.

A centrocampo, invece, ad un Barreto ancora non al meglio si aggiunge Ekdal, out per somma di ammonizioni. Vieira prenderà il suo posto in cabina di regia, affiancato dai soliti Praet e Linetty. Sulla trequarti, con Ramirez ancora infortunato, ancora spazio a Saponara alle spalle di Capitan Quagliarella e Gabbiadini, che si contende un posto dal 1′ con Defrel: a differenza delle scorse partite, però, il numero 23 sembra essere favorito rispetto all’ex Roma.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Spal (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Valoti, Schiattarella, Missiroli, Kurtic; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo