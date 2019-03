Via Siffredi chiusa sino a lunedì, nuovo week end di disagi per il traffico a Ponente

Genova – Via Siffredi chiusa dalle 7 di questa mattina e sino alle 5 di lunedì 4 marzo per consentire i lavori per la realizzazione della rampa autostradale che collegherà la viabilità ordinaria con il casello di Genova Aeroporto.

Nuovo week end di disagi per gli automobilisti che si spostano da e per il Ponente genovese a causa del cantiere “intermittente” che sta costruendo la struttura che dovrebbe completare l’asse viario che “sostituisce” temporaneamente il ponte Morandi e l’autostrada A10.

La rampa collegherà direttamente l’uscita di Genova Aeroporto con via Guido Rossa.

Per la costruzione è infatti necessario sollevare e posizionare enormi parti in metallo e cemento e non è possibile mantenere aperta la sottostante via Siffredi per evidenti problemi di sicurezza.

Oltre alla chiusura della via Siffredi, il Comune di Genova ha previsto anche i seguenti provvedimenti per il traffico:

Per chi proviene da Ponente verso Levante: il traffico è stato dirottato su via della Superba: i veicoli diretti verso Levante, per bypassare il blocco stradale, tramite la rampa che si imbocca da via Albareto, devono proseguire in direzione Aeroporto e percorrere via della Superba fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri, da dove possono procedere verso tutte le direzioni. I mezzi di trasporto pubblico, giunti fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri, tornano verso piazza Savio e riprendono il percorso su via Cornigliano.

Per chi proviene da Levante in direzione Ponente: i veicoli provenienti dalla Guido Rossa e via Cornigliano sono dirottati sulla rampa di ingresso all’autostrada da dove possono imboccare l’autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce a Erzelli, riprendere la rampa in discesa che conduce a Ponente verso Sestri. Il collegamento tra Sestri e la val Polcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli. Allestito un punto emergenziale in via Tonale, con un servizio del 118 in caso di necessità in zona.