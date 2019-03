Carnevale 2019 al Santuario dell’Acquasanta

Genova – Al Santuario dell’Acquasanta arriva uno degli appuntamenti più attesi del periodo carnevalesco: oggi domenica 3 marzo si terrà la grande festa di Carnevale organizzata al Santuario dai Padri Araldi della Buona Novella in collaborazione con il gruppo di volontari.

A partire dalle ore 14.30 sull’ampio ed accogliente piazzale del Santuario, tra stelle filanti e colorati coriandoli, si entrerà nel magico mondo del Carnevale. Ad accogliere i visitatori ci saranno i volontari che per l’intera giornata proporranno tanti giochi e passatempi per i bambini presenti ispirati ai “giochi di una volta”.

Dalle ore 15.30 la festa entra nel clou con l’adunata in cerchio di tutte le maschere divise in due gruppi per la rottura delle pentolacce, immancabile rito di ogni Carnevale. Nessuno dei bimbi rimarrà deluso grazie anche ai pacchettini pieni di dolcezze e golosità che riceveranno in dono al termine della festa.

Non mancherà anche uno stand gastronomico, dove i volontari sforneranno per tutto il pomeriggio i focaccini di patate in versione dolce o salata, accompagnati da cioccolata calda o vin brulée.

Per l’intera giornata, inoltre, sarà possibile visitare la mostra dei Presepi dal Mondo allestita presso i locali del Santuario, nel nuovo allestimento inaugurato lo scorso dicembre che si compone di opere artistiche di tutto il mondo che rappresentano scene di natività.