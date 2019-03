Genoa – Frosinone 0-0: i rossoblu non vanno oltre il pareggio al Ferraris

Genova – Pareggio a reti inviolate al Ferraris: tra Genoa e Frosinone finisce 0-0.

Primo tempo dai ritmi bassi, con il Genoa comunque più propositivo rispetto agli ospiti. I ciociari, in dieci dal 34′ per l’espulsione per doppia ammonizione di Cassata, si difendono con ordine e provano a rendersi pericolosi soprattutto in contropiede.

Un’occasione per parte nella prima frazione. Al 15′ Frosinone vicino al vantaggio con Pinamonti, che riceve in area un cross di Molinaro e conclude al volo ma spedisce alto sopra la traversa. Al 29′ invece è il Genoa a rendersi pericoloso, con una punizione di Sanabria dal limite dell’area che va vicina al palo.

Rossoblu che nel secondo tempo provano ad accelerare il ritmo della gara alzando il proprio baricentro. Il Genoa attacca a pieno organico per tutti i secondi 45 minuti, complice anche la superiorità numerica nei confronti degli ospiti. Al 57′ ancora Sanabria vicino al goal dopo un cross di Lazovic dalla destra, ma la palla si perde sul fondo. Il Frosinone si difende a testa bassa e ci prova sempre in contropiede al 71′: Pinamonti pesca Paganini che a tu per tu con Radu spedisce il tiro sulla traversa. I padroni di casa non demordono e attaccano senza sosta, senza però riuscire a sfondare il muro dei ciociari.

Secondo pareggio consecutivo del Genoa, che nella prossima partita di campionato sfiderà il Parma in trasferta.

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi (46′ Pandev), Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé (78′ Dalmonte). Allenatore: Prandelli

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Viviani (56′ Maiello), Cassata, Molinaro; Ciano (88′ Gori), Pinamonti (73′ Ciofani). Allenatore: Baroni