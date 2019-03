Incidente mortale a Camporosso, giovane di 29 anni travolto da una vettura

Camporosso (Imperia) – Indagini in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente mortale avvenuto ieri sera su una strada privata e che è costato la vita ad una 29enne. Il giovane era alla guida di una vettura che è precipitata da un muraglione che delimita la proprietà di un amico che aveva accompagnato a casa.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto potrebbe essere scivolata per un malfunzionamento del freno a mano o per una tragica dimenticanza.

Il giovane ha tentato di uscire dall’auto che stava scivolando verso il dirupo ma è stato trascinato nel salto con la vettura che lo ha schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo.

In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e per risalire ad eventali responsabilità. Il ragazzo che abita nella casa e che era appena stato riaccompagnato in auto è stato sentito subito dopo il tragico incidente.