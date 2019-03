SPAL – Sampdoria 1-2: un super Quagliarella regala i tre punti ai blucerchiati

Ferrara – La Sampdoria torna a vincere in trasferta grazie ad una doppietta del suo capitano Quagliarella. I blucerchiati superano la SPAL per 2-1 e salgono così a 39 punti.

Sampdoria che parte con il piede sull’acceleratore e va subito il vantaggio al 3′ con un gran goal di Quagliarella: cross dalla destra di Bereszynski, Cionek buca l’intervento di testa e l’attaccante blucerchiato mette in rete con una splendida sforbiciata. La Samp continua a spingere e al 10′ trova ancora la via del goal: pallone in mezzo di Linetty, a ricevere è ancora Quagliarella che insacca in rete con un colpo di testa. La SPAL soffre e dopo un clamoroso palo del Capitano Doriano dai 30 metri prova a scuotersi: Petagna riceve palla e prova un tiro violento, che però viene respinto da Audero in calcio d’angolo.

Secondo tempo opposto rispetto al primo a Ferrara, con i padroni di casa che attaccano a viso aperto e la Samp che fatica a costruire il proprio gioco. Al 59′, sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra di Kurtic, Floccari segna il goal che accorcerebbe le distanze ma l’arbitro, richiamato dal VAR, ferma tutto: dopo una lunga on-field review la rete della SPAL viene annullata per un presunto fuorigioco.

I blucerchiati accusano il colpo e faticano ad uscire dalla propria metà campo se non in contropiede. In pieno recupero la SPAL si porta sul 2-1 con una grande punizione di Kurtic, ma la partita si chiude con la vittoria degli ospiti.

La Sampdoria nella prossima partita affronterà l’Atalanta a Genova allo Stadio Luigi Ferraris.

Marcatori: 3′, 10′ Quagliarella; 94′ Kurtic

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe (82′ Antenucci), Fares; Valoti (78′ Jankovic), Schiattarella (54′ Murgia), Missiroli, Kurtic; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet (87′ Murru), Vieira, Linetty; Saponara (58′ Jankto); Quagliarella (68′ Defrel), Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo