Catania, taglia la gola a un 14enne invitato al compleanno: arrestato

Catania – Una festa di compleanno finita nel sangue: è successo ieri sera a Vizzini, nel catanese, quando un ragazzo di 20 anni, Samuele Monterosso, ha tagliato la gola a un amico sotto effetto di alcol e droghe. La vittima, un 14enne invitato a casa per festeggiare insieme ad altri quattro ragazzi, è riuscito a salvarsi, e il colpevole è stato arrestato nonostante il tentativo di fuga.

La serata è degenerata improvvisamente, quando il festeggiato è andato in cucina a prendere un coltello e lo ha usato contro il giovane, afferrandolo per i capelli. Per lui sono stati necessari 40 punti di sutura e trenta giorni di prognosi: un millimetro in più e la ferita sarebbe stata mortale. A chiamare l’ambulanza è stato uno degli altri invitati alla festa.