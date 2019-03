Loano, alla Biblioteca Civica nuova conferenza sul disturbo dell’immagine corporea e mass media

Loano (Savona) – Le modifiche apportate dai mezzi di comunicazione moderni nel nostro modo di vivere e di guardarci allo specchio in una nuova conferenza a Loano.

Si terrà sabato 9 marzo alle ore 16, prezzo la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal “La paura di essere brutti. Immagine corporea e dintorni”, incontro di approfondimento sui temi della gestione della relazione con il nostro corpo e la nostra immagine nell’era dei social network.

Relatrice dell’appuntamento sarà Stefania Lanaro, psicologa e psicomotricista, che spiegherà ai presenti come i mass media moderni abbiano profondamente cambiato il modo in cui ci relazioniamo con il nostro corpo e la nostra immagine e come, spesso, questo causi malessere e disturbi.

Nata nel 1966, Stefania Lanaro è cresciuta e vissuta prima a Varazze ed in seguito a Loano. Si è laureata in psicologia ed ha frequentato i corsi di specializzazione “Pratica Psicomotoria” e “Aiuto Psicomotorio Individuale”, che le hanno permesso di iniziare un percorso lavorativo presso l’istituto medico psico-pedagogico di Toirano con bimbi e ragazzi con disabilità psico-fisica.

Nella sua esperienza lavorativa successiva, presso il Centro Disturbi Alimentari dell’Adolescenza di Santa Corona, ha avuto la possibilità di condividere con gruppi di ragazzi e ragazze momenti intensi alla scoperta di loro stessi e delle loro paure ed insicurezze, che hanno poi portato alla nascita della tesi di laurea magistrale in psicologia “Incontrare il corpo”.

L’incontro è stato organizzato dall’Unitre di Loano e gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.