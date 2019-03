Luke Perry non ce l’ha fatta, addio a Dylan di Beverly Hills 90210

Los Angeles – Luke Perry è morto dopo essere stato colpito da un violento ictus mercoledì scorso, da cui non si è più ripreso. A dare la notizia è il sito americano Tmz.

L’attore, che ha prestato il volto a Dylan di Beverly Hills 90210, aveva 52 anni. I dottori lo avevano sedato subito dopo l’episodio, nella speranza di una ripresa, ma il danno al cervello era troppo esteso e l’attore è deceduto al St. Joseph’s Hospital di Burbank. Aveva due figli, Jack e Sophie.

Oltre alla storica interpretazione di Dylan McKay nelle dieci stagioni del telefilm icona degli anni ’90, ha continuato la sua carriera di attore in Riverdale, con la sua interpretazione di Fred Andrews. Il giorno in cui Luke Perry ha avuto l’ictus era appena stata annunciato un reboot di Beverly Hills, in cui non avrebbe avuto però un ruolo fisso, ma solo qualche apparizione.