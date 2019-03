Moody e Qui Ticket, manifestazione in piazza questa mattina

Genova – Sciopero con presidio di protesta, questa mattina, davanti all’ormai ex Moody, dei dipendenti del Gruppo Qui Ticket che manifesteranno per chiedere una maggiore attenzione da parte delle istituzioni alle problematiche degli oltre 450 lavoratori che hanno perso il posto nel crack del gruppo.

Dopo il fallimento della divisione dei ticket, infatti, il Tribunale fallimentare di Genova ha accolto la richiesta di fallimento presentata dagli stessi proprietari della Qui Ticket per il Moody e per la Pasticceria Svizzera, con la perdita di altre decine di posti di lavoro.

I sindacati accusano Regione e Comune di Genova di non aver fatto abbastanza per aprire un tavolo di lavoro per cercare di risolvere la situazione, recuperando almeno parzialmente il numero dei lavoratori espulsi e chiedono che le aziende vengano vendute per poter stabilizzare con i nuovi proprietari il personale appe na licenziato.

Il presidio dei lavoratori inizierà alle 12 davanti alle saracinesche abbassate del Moody.