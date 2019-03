Musica – Addio a Keith Flint, frontman dei Prodigy

Londra – Mondo della musica in lutto per il cantante dei Prodigy, Keith Flint, trovato morto nella sua abitazione all’età di 49 anni. A confermare la notizia è stata la polizia dell’Essex, dove viveva l’artista. Nato a Londra, si è trasferito a Braintree, nell’Essex, dove è iniziato il sodalizio artistico con il dj Liam Howlett e Leroy Thornill: insieme hanno dato origine a una delle più importanti realtà di musica elettronica degli anni ’90, The Prodigy.

Le sonorità da rave party che i Prodigy hanno saputo creare sono rimasti bene impressi nella storia della musica, riuscendo a colpire anche ascoltatori lontani dal mondo dei club underground grazie a un carisma e una personalità estremamente caratterizzanti. Capelli colorati, spesso pettinati a mò di corna, espressione demoniaca, Flint era, senza dubbio, immediatamente riconoscibile, motivo per cui iniziò a cantare nonostante avesse iniziato la sua carriera come ballerino della band. Tra i successi più famosi ricordiamo “Breathe”, “Smack My Bitch Up” e “Firestarter”, tutti brani contenuti nell’album The Fat of The Land, uscito nel 1997, che vendette dieci milioni di copie.