Nicola Zingaretti segretario nazionale del PD anche per la Liguria

Genova – Nicola Zingaretti è il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico anche per la Liguria. Alle primarie del partito hanno votato oltre 43mila iscritti e simpatizzanti.

“E’ stato un grande momento di partecipazione, democrazia, la risposta migliore a chi denigrava lo strumento delle primarie. In Liguria più di 43mila elettori hanno scelto di venire in uno dei 235 seggi allestiti su tutto il territorio regionale e di votare il nuovo segretario nazionale del Pd, dimostrando di credere e dare fiducia nella nostra proposta politica che saprà dare e dovrà costruire una forte alternativa al governo gialloverde. A tutti loro e alle centinaia di volontari impegnati con generosità ai seggi va il nostro più grande ringraziamento – dichiara Vito Vattuone, segretario regionale Pd Liguria – . Anche in Liguria si registra una netta affermazione di Nicola Zingaretti. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Tutti insieme da domani ci impegneremo ogni giorno e in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

“Il risultato di partecipazione di Genova, che con quasi 22mila votanti ha superato l’affluenza alle primarie del 2017, è un successo straordinario di tutto il Pd – ha dichiarato Alberto Pandolfo, segretario Pd di Genova – Un risultato sopra le aspettative, che dimostra come il Pd sia più vivo che mai, forti del quale da domani, con il nostro segretario Zingaretti, lavoreremo uniti per le elezioni europee”.

Questi i dati sul territorio regionale

GENOVA

Nicola Zingaretti: 15728 (72.04%)

Maurizio Martina: 3713 (17.01%)

Roberto Giachetti: 2392 (10.96%)

TIGULLIO

Nicola Zingaretti: 2207 voti (67.23%)

Maurizio Martina: 687 voti (20.93%)

Roberto Giachetti: 389 voti (11.85%)

LA SPEZIA

Nicola Zingaretti: 5352 (65.44 %)

Maurizio Martina: 2095 (25.61%)

Roberto Giachetti: 848 (10.37 %)

SAVONA

Nicola Zingaretti: 4494 voti (67.5%)

Maurizio Martina: 1367 (20.5%)

Roberto Giachetti: 798 (12%)

IMPERIA

Nicola Zingaretti: 2572 (67.76%)

Maurizio Martina: 658 (17,33%)

Roberto Giachetti: 566 (14.91%)