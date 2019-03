Piazza della Meridiana perderà la sua edicola

Genova – L’edicola di piazza della Meridiana verrà rimossa e l’attività di book-crossing avviata all’interno dovrà cessare. La notizia è arrivata ai gestori del servizio che da tempo viene offerto nella centralissima piazza che collega via Cairoli con via Garibaldi. La costruzione che un tempo ospitava la locale edicola, dismessa ormai diversi anni fa, verrà sollevata con una grossa ruspa e trasferita altrove.

La piazza della Meridiana resterà completamente sgombera anche se non è chiaro se gli spazi liberati verranno riaffidati per altri scopi o meno.

Quella di piazza della Meridiana è l’ennesima edicola che chiude e che non riapre più per la crisi del settore e per lo scarso interesse per l’attività economica che non trova acquirenti.