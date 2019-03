Sampdoria – Genoa, il Derby della Lanterna si giocherà di lunedì sera

Genova – Il 118° Derby della Lanterna si giocherà di lunedì sera, il 15 aprile alle ore 20.30. A decretarlo è la Lega Calcio che ha ufficializzato le date e gli orari delle partite di Serie A fino alla 33^ giornata.

Il cambio di data è stato deciso sotto indicazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, in collaborazione con gli eventi organizzatori, al fine di evitare la coincidenza con la Mezza Maratona 2019 di Genova, in programma per la giornata di domenica 14 aprile.