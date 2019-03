Via Bertani chiude ancora, disagi a Castelletto

Genova – Via Bertani chiusa al traffico per due settimane, dalle 18 alle 6 del mattino, per completare le operazioni di riasfaltatura. Brutte notizie per i residenti del quartiere collinare di Castelletto che, dopo i disagi della scorsa estate, torneranno a soffrire per la chiusura di una delle vie più trafficate delle zona.

Da oggi e sino al 16 marzo compreso, infatti, via Bertani chiude al traffico per consentire il completamento dei lavori di ripristino della rete fognaria. Ogni giorno, dalle 18 alle 6 del mattino seguente, via Bertani verrà chiusa al traffico per essere completamente riasfaltata da cima a fondo.