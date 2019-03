Incidente in corso Quadrio, rallentamenti all’altezza di piazza Ortiz

Genova – Incidente in corso Quadrio, questa mattina, poco dopo le 7. Per cause ancora da accertare un’auto ed uno scooter si sono urtate mentre percorrevano la strada in direzione levante.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato sbalzato dalla sella cadendo poi a terra.

Sul posto sono intervenute le auto della polizia locale e l’ambulanza del 118. Il ferito non sarebbe grave.

In corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Nella zona si è formata una coda con rallentamento del traffico in direzione della Foce.