Musica – Eugenio Finardi torna live a Genova Bolzaneto

Genova – Sabato 9 marzo, alle ore 21, Eugenio Finardi si esibirà sul palco del Teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto. Uno degli artisti più interessanti del panorama musicale italiano di sempre Musica – Eugenio Finardi torna live a Genova Bolzanetotornerà in scena con lo spettacolo “Finardimente, la verità della musica“: non un concerto, non una rappresentazione teatrale, ma un mix in cui i più grandi successi del musicista si mescoleranno al racconto, per uno spettacolo che si preannuncia essere di grande richiamo per il pubblico di tutte le età. Finardimente è una parola creata da un nome, un verbo e un avverbio, tre modi diversi per rispondere al dubbio su cosa sia la verità nell’arte. Racconti, condivisioni, annedoti personali e riflessioni universali saranno gli ingredienti principali dello show, accompagnato dalla musica come colonna portante.

Tra i brani che hanno contribuito a rendere Finardi così apprezzato ci sono senza dubbio “Musica Ribelle”, “Extraterrestre” e “Le ragazze di Osaka”.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita alla biglietteria del Teatro Rina e Gilberto Govi e su HappyTicket . Il prezzo per il primo settore è di € 30, per il secondo € 25.