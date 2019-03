Ruspa in fiamme nel porto di Genova

Genova – Una ruspa è stata danneggiata da un incendio divampato questa notte all’interno del porto di Genova.

Intorno alle 3.00 una densa colonna di fumo nero si è levata da calata Rubattino e ha fatto scattare l’allarme.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della stazione centrale che si sono immediatamente prodigati per spegnere le fiamme.

I pompieri hanno utilizzato 250 litri di schiumogeno per avere ragione delle fiamme.

La soprastante gru mancina non ha subito danni vista la tempestività dell’intervento.

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato all’incendio; non si segnalano feriti né intossicati.