Albenga – Presi gli aggressori del giovane aggredito a Lusignano

Albenga – Sono stati identificati ed arrestati i tre malviventi che sabato notte hanno aggredito e malmenato un 46enne di Villanova di Albenga vicino ad una trattoria di Lusignano, nel comune di Albenga.

Sabato notte per i Carabinieri era scattata una caccia all’uomo nell’Albenganese a seguito di una violenta aggressione subita da un villanovese di 46 anni, che a Lusignano, frazione di Albenga, era rimasto gravemente ferito e abbandonato sul ciglio della strada.

Sono tre cittadini stranieri di origine maghrebina tra i 24 e i 31 anni i responsabili identificati ed indagati al termine degli accertamenti dai Carabinieri della locale Stazione, i quali avevano picchiato selvaggiamente l’italiano per poi allontanarsi dopo aver lasciato a terra agonizzante. La vittima, tuttora ricoverata presso il reparto di ortopedia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per la frattura di tre costole, un braccio rotto e lesioni all’orbita oculare dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

I contorni della vicenda non erano volutamente stati diffusi dai carabinieri della locale compagnia anche per non compromettere l’esito delle indagini.

L’aggressione era sfociata dopo una lite a Lusignano, poco dopo la mezzanotte, quando la vittima stava rientrando a casa dopo una serata tra amici in una vicina trattoria. Sono stati proprio loro, attratti dalle urla strazianti del loro amico, a ritrovarlo riverso a terra e malconcio. Degli aggressori nessuna traccia. Nessuno li conosceva o sapeva quale potesse essere il movente di una così efferata a gratuita aggressione.