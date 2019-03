Black out a Marassi, zona collinare al buio

Genova – Un black out improvviso che ha lasciato senza luce tutta la parte collinare di Marassi. Intorno alle 21,30 la corrente è saltata in tutta la zona di Marassi alta con luci spente sia nelle abitazioni che nella rete pubblica.

Momenti di comprensibile apprensione che sono terminati solo con il ritorno della luce elettrica in tutta la zona.

Non è chiaro cosa abbia provocato il black out ma nella zona di San Fruttuoso, poco lontano, il fenomeno si ripete con una certa regolarità da diverse settimane.

Le vie interessate dal blocco del servizio di distribuzione sono via Robino, via Gribodo, via Giglioli, via Fea, via Loria