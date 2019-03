Camion resta incastrato in via Mogge, intervento dei Vigili del Fuoco

Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco quest’oggi in via Mogge, a San Desiderio, per un camion rimasto incastrato sulla strada.

L’autoarticolato è rimasto bloccato senza la possibilità di proseguire né di tornare indietro.

In un primo momento i Vigili del Fuoco hanno tagliato una porzione di ringhiera per consentire al conducente del mezzo di avere maggiore spazio di manovra.

Questa soluzione, tuttavia, non si è rivelata efficace e si è deciso di attendere sul posto l’arrivo dell’autogrù.

Le operazioni per liberare la strada si stanno ancora svolgendo.

L’ingresso e l’uscita da San Desiderio non sono ancora possibili.