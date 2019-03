“Captain Marvel” da oggi al cinema: Brie Larson è la nuova supereroina

Genova – Da oggi al cinema una nuova supereroina entrerà a far parte del mondo Marvel: Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, sarà una delle donne più potenti dell’intera galassia. Captain Marvel è il titolo della pellicola, che si può considerare il prequel dell’Universo Cinematografico Marvel, vista la sua ambientazione nel 1995. In questa produzione, la protagonista rivela il modo in cui è riuscita ad arrivare nel presente per partecipare ad Avengers: Endgame e aiutare gli altri eroi a combattere Thanos.

La regia è anch’essa al femminile: Anna Boden è la prima donna a dirigere un film dell’UCM, che ha raccontato il suo entusiasmo per il ruolo affidatole: “Si tratta di un personaggio femminile potente, interessante, unico e indipendente. Siamo davvero entusiasti di raccontare la storia di una persona dotata di superpoteri ma anche molto complessa e umana“.

La storia di Carol, infatti, non è fatta di soli effetti speciali: la donna, dopo aver abbandonato la propria vita sulla Terra, inizierà l’addestramento per entrare nella Starforce, avendo come mentore Yon-Rogg (interpretato da Jude Law). Tornerà poi sul nostro pianeta, attirando l’attenzione di Nick Fury (Samuel L. Jackson), agente dello S.H.I.E.L.D., che la coinvolgerà in una guerra galattica tra due razze aliene.

Captain Marvel è il 21esimo lungometraggio dell’Universo Cinematografico Marvel, basato sulla serie di fumetti omonima pubblicata per la prima volta nel 1967. A differenza di molti altri supereroi, la protagonista di questo film ha coscienza delle sue capacità fin dall’inizio del film, e durante il susseguirsi degli eventi scoprirà effettivamente il suo pieno potenziale.