Carignano – Monumento al Duca di Galliera già assediato da auto e moto

Genova – Il monumento a Raffaele De Ferrari, duca di Galliera, è appena stato inaugurato e già è sotto assedio da parte di auto e moto che parcheggiano ovunque, attorno al suo piedistallo, scambiandolo per un parcheggio.

Sono già numerose le segnalazioni dei residenti della zona di Carignano dove è stata recentemente inaugurata ufficialmente la statua ad uno dei benefattori della città di Genova, il costrutto della diga foranea e della ristrutturazione del Porto di Genova in chiave moderna.

Il monumento dedicato a Raffaele De Ferrari, nobile genovese finanziatore di importanti opere pubbliche, è stato collocato in fondo a via Corsica, lato mare, e attorno alla statua è stata predisposta un’area di delimitazione che non prevede possibilità di posteggio ma, sin dal giorno successivo alla cerimonia, è stata trasformata in un parcheggio selvaggio, con moto e auto e persino furgoni abbandonati alla bisogna per brevi commissioni ma anche per interminabili visite a parenti e amici.

Il tutto in barba ai divieti ed ai controlli che si concentrano poco lontano, sulle auto di passaggio verso il centro, con l’ausilio di tele laser e appostamenti.

Eppure auto e furgoni parcheggiati proprio a ridosso della statua, oltre a rappresentare un ostacolo alla circolazione, sono un vero e proprio insulto a chi voleva restituire dignità al monumento, abbandonato per decenni in un magazzino e praticamente dimenticato.