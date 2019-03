Da Verona a Bologna in bici: al via i lavori per la Ciclovia del Sole

Bologna – I lavori per dare il via a una delle piste ciclabile più importanti d’Europa partiranno il prossimo 30 marzo: 670 km in tutto, da Verona a Bologna. Il tratto che dal Brennero arriva a Mantova è già stato realizzato, pertanto i nuovi cantieri riguarderanno il tratto dal confine con la Lombardia fino ad arrivare a Bologna, per un costo complessivo di 5 milioni di euro. Un progetto ambizioso, che punta a far entrare la tratta all’interno della Euro Velo 7, la ciclabile che collega Capo Nord a Malta, per un totale di 7400 km. La Ciclovia del Sole percorrerà per una trentina di km la ferrovia dismessa, collegandola con le stazioni ferroviari e le ciclabili già esistenti.

Il progetto è un primo passo del nostro paese per avvicinarsi al concetto di Bike Tour, che porterà i cicloturisti appassionati a scoprire i territori e le città attraversate dalle piste: Verona, il lago di Garda, Mantova, Modena, Bologna, gli Appennini, Pistoia, Firenze. Il sindaco di Bologna Virginio Merola ha commentato: “Noi ci occupiamo del tratto che andrà da Verona a Firenze ed entro il giugno 2020 vedremo il risultato. Il cicloturismo si sta dimostrando una realtà molto importante in termini di denaro per la nostra comunità. Sono tantissimi i cittadini europei che usano la bicicletta per il turismo, quindi sarà un’altra componente di attrattività nel nostro territorio”.

Per far funzionare al meglio il progetto verranno allestiti dei laboratori itineranti lungo il percorso della Ciclovia, per offrire accoglienza ai turisti e migliorare i servizi a loro dedicati.