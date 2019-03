Derby Sampdoria – Genova – Toti: “non si gioca di lunedì”

Genova – Niente derby al lunedì sera. Parola di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria che oggi ha chiamato la Lega Calcio di Roma e dopo aver parlato con vertici ha dichiarato di aver avuto rassicurazioni circa lo spostamento della data prevista per l’incontro a sabato o domenica.

L’annuncio arriva a rasserenare gli animi dopo le proteste dei residenti del quartiere di Marassi che chiedevano di non fissare l’incontro per lunedì sera, alle ore 20, per non subire i disagi che abitualmente si accompagnano ad ogni partita, con quello legati al rientro a casa e alla consueta ricerca di un posto auto per poi andare al lavoro il giorno successivo.

Proteste che sono state scatenate dalla decisione dell’Osservatorio per gli eventi sportivi che aveva proposto il lunedì sera per ovviare alle difficoltà rappresentate dalla Mezza di Genova, la mezza maratona che si terrà domenica mattina.

Un evento sportivo che non avrebbe provocato comunque alcun disagio poichè organizzato in altra parte della città e con il termine della gara ben prima dell’orario previsto per la partita: le 15

Gli organizzatori della Mezza di Genova si erano poi detti disponibili ad anticipare ulteriormente la partenza della gara pur di far terminare ogni possibile “disagio” entro le 12, a ben tre ore dall’orario dell’eventuale partita.

Ora arriva la garanzia del presidente Toti che l’incontro non si disputerà, come temuto, lunedì sera ma di sabato o al più tardi domenica pomeriggio, magari con orario posticipato.

La risposta definitiva sul giorno arriverà in 24 ore, spiegano a Roma, ma non si giocherà di lunedì.