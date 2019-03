Festa della Donna a Savona

Savona – Anche quest’anno la Giornata internazionale della Donna sarà una grande occasione per visitare i Musei della città di Savona, aprire le porte della Casa del Volontariato e dare spazio e voce ai giovani nei giardini di piazza del Popolo e piazza Sisto IV.

“Sarà un’otto marzo con i giovani al centro e tutto intorno una serie di iniziative realizzate dalla rete di associazioni che si è venuta a creare dopo l’esperienza della settimana contro la violenza di genere dello scorso novembre” – afferma l’assessore Doriana Rodino – “Sono molto lieta di poter dare a questi ragazzi l’occasione di cantare in una piazza che è finalmente rinata. Ringrazio la dott.ssa Palone per il lavoro di coordinamento e soprattutto la ditta Produzioni video Sas di Fulvio Cerulli che ha reso tutto questo possibile offrendo il service audio” conclude.

“L’8 marzo è la festa della donna in tutte le sue accezioni. Nato per ricordare le conquiste sociali ed economiche della donna, ma ricordando anche le tante violenze che hanno subito, noi vogliamo festeggiarla soprattutto nel suo essere l’emblema della solidarietà ed è per questo che ben due iniziative si svolgeranno nella Casa del Volontariato. Proprio perché in questo campo le donne hanno un ruolo fondamentale nel trasmettere quella visione della solidarietà che è fatta di cura e di coraggio allo stesso tempo, di forza e di gentilezza, di attenzione e di altruismo. Senza dimenticare il loro contributo a sostegno di un welfare che spesso non riesce ad intercettare, quei bisogni che restano marginali all’interno del nostro sistema economico e sociale. Un sincero ringraziamento a tutte le Associazioni che fanno vivere la Casa del Volontariato” queste le parole dell’Assessore Ileana Romagnoli.

Si parte oggi mercoledì 6 marzo alla Casa del Volontariato, dove a partire dalle ore 15 sarà previsto un ricco calendario di impegni, tra cui un incontro tematico musicale intitolato “A fianco di una donna, performance e riflessioni” e il gruppo di Auto Mutuo Aiuto dell’Associazione A.M.A.Li in sostegno delle donne che subiscono ogni genere di violenza.

Domani, giovedì 6 marzo, alle ore 20.30 presso il Nuovo Filmstudio, spazio al cinema con “Agorà”, pellicola che racconta in forma romanzata la storia di Ipazia, scienziata, filosofa, astronoma ed insegnante vissuta ad Alessandria d’Egitto ed uccisa nel marzo del 415.

La giornata più ricca sarà ovviamente quella di venerdì 8 marzo, durante la quale tutti i musei e i luoghi della cultura statali apriranno gratuitamente le loro porte alle donne. Inoltre, in piazza Sisto IV dalle ore 19 si concluderà il progetto di educazione alla cittadinanza attiva del Liceo Mazzini Da Vinci dal titolo “Wallbullying”, mentre alla Casa del Volontariato si terrà lo sportello aperto a tutte le donne e mamme sui temi dell’alimentazione e della salute.

In piazza del Popolo, invece, dalle ore 16 alle ore 18 circa alcuni ragazzi del Liceo Mazzini Da Vinci si esibiranno, proponendo al pubblico alcuni brani musicali inediti scritti dai ragazzi stessi che trattano i temi dell’amore, dei sentimenti e del futuro.

A concludere il calendario di eventi della Festa della Donna sarà la presentazione del libro dedicato alla figura femminile “Tutta colpa delle Mamme” di Oriana Ferlenga presso la libreria UBIK e l’aperitivo con musica presso il Bar Diaz dalle ore 18 alle ore 20.