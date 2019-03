Genoa International Music Youth Festival torna a Palazzo Ducale: oggi serata dedicata ai musical

Genova – Il Genoa International Music Youth Festival ritorna stasera mercoledì 6 marzo a Palazzo Ducale.

Il terzo appuntamento della rassegna musicale sarà dedicato ad una delle forme di spettacolo più originali ed apprezzate dell’età contemporanea: il musical.

Genere teatrale secolare che ha saputo fondere la parola cantata e quella recitata, il musical ha raggiunto la sua consacrazione a livello mondiale con l’avvento del cinema sonoro.

Ad esibirsi sarà la compagnia Cromosuoni con la partecipazione di due solisti d’eccezione come Marco Caselle e Noemi Garbo. Gli artisti proporranno una carrellata di brani tratti da alcuni dei musical di maggiore successo della storia: West Side Story, Moulin Rouge, The Lion King, Chicago, Principe Ranocchio, Christmas Carol, Beauty and the Beast, La Sirenetta, Notre dame De Paris, Jesus Christ Super Star, Grease, Phantom of the Opera, Cabaret, Cats e The Greatest Showman.

I Cromosuoni sono un insieme vocale nato nel 2015 nella città di Genova dalla passione di giovani cantanti solisti che, sotto l’attenta direzione di Maya Forgione, hanno saputo trasformare quello che per loro era solamente un hobby in un vero e proprio lavoro. La caratteristica principale dei componenti della compagnia è la grande versatilità, che permette loro di spaziare tra diversi generi e di costruire incastri vocali inediti ed emozionanti.

La serata avrà inizio alle ore 21 e sarà ad ingresso libero e gratuito.

Questi i restanti appuntamenti del Genoa International Music Youth Festival:

29 aprile Palazzo Ducale ore 21.00, Hell Viaggio nell’inferno dantesco

31 maggio Palazzo Ducale ore 21.00, La grande Russia

18 giugno Palazzo Ducale ore 21.00, Abbraccio pop-sinfonico (in occasione della Festa della musica)

29 luglio Porto Antico ore 21.00, Gran Galà lirico, Orchestra Giovanile dell’Opera di Roma