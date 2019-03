Meteo Liguria – Tornano le nuvole e giovedì la pioggia

L’indebolimento delle condizioni di alta pressione sul Mediterraneo consentirà il passaggio di una nuova perturbazione atlantica previsto per la giornata di giovedì con nuove possibili precipitazioni.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 6 marzo 2019

Nubi compatte al mattino tra Genova e Savona mentre altrove la nuvolosità risulterà più irregolare con anche ampie schiarite soprattutto sull’imperiese. Dal pomeriggio ulteriore incremento delle nubi e in serata primi deboli piogge su savonese orientale, genovese e spezzino.

Venti moderati da scirocco con locali rinforzi in serata. tendenti a nord est sull’imperiese. Mare mosso e disordinato per onda da sud est.

Temperature: in diminuzione le massime a causa della copertura nuvolosa.

Costa min: +7°/11°C, max: +12°/+15°C

Interno min: -1°/+5°C, max: +9/+12°C

Giovedì 7 marzo 2019

Cielo molto nuvoloso al mattino su tutta la Liguria con piogge di debole intensità su savonese e imperiese, dei rovesci interesseranno il genovesato, tende già a schiarire da ovest dalla tarda mattinata.

Dal pomeriggio schiarite sempre più ampie su imperiese e parte del savonese mentre dei rovesci continueranno ad insistere su genovesato e spezzino prediligendo maggiormente la Val Fontanabuona e l’alta val d’Aveto. Cessazione dei fenomeni ovunque in serata.

Vento teso/forte da sud est al mattina in rotazione repentina da sw in giornata con raffiche fino a burrasca sul golfo.

Mare molto mosso tendente ad agitato in giornata per onda formata da sw.

Temperature: in calo deciso le massime, specie sulla costa.

Tendenza per venerdì 8 marzo 2019

Alternanza di schiarite ed annuvolamenti per il residuo passaggio della perturbazione. Forte vento di libeccio sul golfo e sulle coste esposte. Mare agitato.