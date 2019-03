Parma – Genoa, biglietti e pullman per la trasferta: tutte le informazioni

Genova – Dopo il pareggio interno contro il Frosinone per 0-0, il Genoa si prepara ad affrontare in trasferta il Parma, reduce da uno scoppiettante 3-3 sul campo dell’Empoli.

La prevendita per i biglietti del settore ospiti della partita, che si terrà sabato 9 marzo alle ore 18, continuerà fino a venerdì 8 alle ore 19. I tagliandi di ingresso sono in vendita al costo di 30 euro (5 euro per i minori di 14 anni) presso le biglietterie autorizzate e online sul sito di TicketOne.it. L’acquisto dei biglietti sarà autorizzato anche ai non possessori della tessera del tifoso.

Per quanto riguarda i pullman organizzati per la trasferta, sono molti i club rossoblu ad essersi mobilitati per seguire i propri beniamini allo Stadio Ennio Tardini.

Questa la lista completa dei pullman che partiranno alla volta di Parma nella giornata di sabato:

Club Figgi dö Zena/Genoa Club Amt (3487569568/3356507061)

Genoa Club Oregina (3476472443/3485602633)

Genoa Club Grifoneinside (3382412612/3482416097)

Pullman Red & Blue (3407062037)