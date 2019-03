Reddito di Cittadinanza – A Genova nessuna coda e poche le domande presentate

Genova – Nessuna coda e niente assalto agli uffici postali nel primo giorno disponibile per la presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza. Gli uffici di Poste Italiane che avevano avviato un “piano di emergenza” per affrontare eventuali forti afflussi stanno tirando un sospiro di sollievo perché le previste code non ci sono e, probabilmente, non ci saranno nemmeno nelle prossime ore.

Non è ancora chiaro se siano stati ascoltati gli appelli a non intasare gli uffici avendo a disposizione sino alla fine del mese per presentare tutta la documentazione necessaria o se, invece, prevalga ancora una certa “confusione” determinata dalle numerose varianti al decreto ed alle successive disposizioni.

Molte invece le richieste di informazioni e i genovesi potrebbero essere ancora nella fase di “riflessione” poichè i documenti necessari non sono facilmente reperibili, specie la dichiarazione Isee sui redditi e sul patrimonio personale.

Documenti che si possono ottenere presso i Caf che, probabilmente, saranno i principali canali di presentazione delle domande visto che è possibile fare la richiesta di sostegno al reddito negli stessi uffici.