Reddito di Cittadinanza, oggi primo giorno per presentare le richieste

Genova – Primo giorno utile per la consegna delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza e uffici pubblici e Caf predispongono un “piano di emergenza” per affrontare il previsto forte flusso di richieste.

Il potenziale numero delle richieste potrebbe arrivare a oltre 5milioni e le domande, corredate di tutti i documenti utili all’esame della pratica, vanno consegnate negli uffici postali o presso i Caf o direttamente on line.

Caf e uffici postali hanno già predisposto uno speciale “piano” di rinforzo del personale e degli sportelli a disposizione ma l’invito resta quello a non prendere d’assalto gli uffici visto che è possibile presentare la domanda sino alla fine del mese senza alcuna rilevanza sugli effetti della domanda. In pratica non ci sarà alcuna differenza tra le domande consegnate oggi e sino alla fine di marzo.

Per questo motivo non sembra esserci la necessità di correre a presentare le domande e non c’è l’esigenza di accalcarsi agli sportelli.