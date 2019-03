Sampdoria – Atalanta, informazioni sui biglietti per la gara al Ferraris

Genova – Ritornata a vincere in trasferta contro la SPAL per 2-1, la Sampdoria domenica 10 marzo alle ore 15 ospiterà tra le mure amiche dello Stadio Luigi Ferraris l’Atalanta, per un match chiave in ottica Europa League.

I biglietti della gara sono già in vendita presso i numerosi punti vendita stabiliti dalla società Sampdoria.

Questa la lista completa:

Service Center Sampdoria di via Cesarea 97r

Federclubs di via Casata Centuriona 18/20 (il giorno della gara fino a chiusura cancelli)

Punti vendita Listicket-Gruppo Ticketone

Call Center Ticketone

Online sul sito di Ticketone

Botteghini dello stadio di via Monnet (solo il giorno della partita)

I biglietti saranno nominativi, pertanto al momento dell’acquisto sarà necessario presentare un documento d’identità valido o una fotocopia dello stesso.

Questi i prezzi dei biglietti per il match:

Tribuna inferiore 80 euro intero/ 40 euro ragazzi

Distinti 40 euro intero / 20 euro ragazzi, invalidi 100% e accompagnatori

Gradinata Nord 20 euro intero / 10 euro ragazzi

Settore ospiti 20 euro intero / 10 euro ragazzi