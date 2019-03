Genova – Ancora modifiche per il traffico a Sestri Ponente. Domani mattina, giovedì 7 marzo, inizieranno i lavori per ripristinare il doppio senso di circolazione nella via Albareto, che si prevede si concludano nell’arco della giornata.

Gli interventi comprendono la riattivazione dei due impianti semaforici posizionati sull’intersezione Via Puccini/Via Hermada e lungo via Albareto e il ripristino della regolamentazione a rotatoria dell’intersezione Via Siffredi/via Albareto.