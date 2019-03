Sfrecciavano in moto ad oltre 140 chilometri orari in corso Europa, patenti ritirate

Genova – Avevano scambiato corso Europa per una pista da motociclismo e sfrecciavano a 12o e addirittura 14o km/h lungo la via trafficata. Due motociclisti sono stati fermati e sanzionati con il ritiro della patente durante i controlli effettuati dalla polizia locale lungo la lunga arteria cittadina che collega il centro con l’estremo levante genovese.

Raffica di sanzioni per limiti di velocità superati anche di molto ma il record negativo spetta a due motociclisti che sono stati sorpresi a correre a velocità folli in una strada dove ci sono attraversamenti pedonali, intersezioni con vie parallele e incroci.

I due viaggiavano a 120 e oltre 140 chilometri orari e a stento sono riusciti a fermare la corsa davanti ai vigili che li bloccavano armati di paletta dopo averne stabilito la velocità con il tele-laser.

I due centauri sono stati multati con il massimo della sanzione e hanno dovuto proseguire a piedi perchè la polizia locale ha ritirato le loro patenti.

Una bravata che rischia di costare davvero cara ai due incoscienti.

