Festa della Donna, a Savona proiezione del film sulla scienziata Ipazia

Savona – Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata internazionale delle donne, il Circolo UAAR di Savona propone una serata di riflessione sul tema della violenza sulle donne attraverso la visione di una pellicola incentrata su una grande figura femminile del passato.

Stasera, giovedì 7 marzo a partire dalle ore 20.30, sarà proiettato il film “Agorà”, pellicola del 2009 diretta da Alejandro Amenàbar che racconta la storia in forma romanzata di Ipazia, scienziata, astronoma, filosofa ed insegnante vissuta ad Alessandria d’Egitto ed uccisa a marzo del 415 da fondamentalisti cristiani.

L’iniziativa si propone di offrire alla cittadinanza, in occasione di una data così importante come quella dell’8 marzo, una serata che ricordi questa grande mente, una donna scomoda, fuori dagli schemi e che votò la sua vita allo studio e all’insegnamento. Ipazia non volle convertirsi e questo la portò a pagare con la vita le sue scelte e i suoi ideali. La proiezione del film sarà preceduta da una breve introduzione sulla figura della scienziata.