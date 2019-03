Festival dell’Oriente alla Fiera di Genova: tre giorni di musica, cibo e spettacoli

Genova – Dopo il grande successo ottenuto nelle maggiori città Italiane, il Festival dell’Oriente sbarca per la prima volta nel capoluogo ligure. Tre giorni di spettacoli, gastronomia e shopping per i padiglioni della Fiera di Genova a partire da domani venerdì 8 fino a domenica 10 marzo.

Il pubblico avrà la possibilità di visitare le aree culturali dedicate ai paesi, dove saranno possibili osservare le cerimonie e le tradizioni tipiche dell’Oriente. Nell’area dedicata al Giappone, ad esempio, si potrà partecipare ad una vera e propria cerimonia del the o ancora in quella della Cina apprezzare con i propri occhi una riproduzione della Muraglia Cinese.

Saranno presenti anche i palchi del folklore, dove il pubblico potrà entusiasmarsi ascoltando il concerto dei tradizionali tamburi da guerra del Paese del Sol Levante, il ritmo coinvolgente della musica Indiana o ancora lasciarsi coinvolgere in una cerimonia di vestizione del Kimono e ammirare la Danza del Leone Acrobatica Cinese.

Oltre agli spettacoli, larga parte del Festival sarà dedicata allo shopping, con la riproduzione di veri e propri Bazar tra stoffe, vestiario, borse, gioielli antichi e altri prodotti tipici dei paesi orientali.

Infine, non solo oggettistica ma anche stand con una ricca offerta gastronomica dove gustare numerosi piatti tradizionali di Cina, Giappone, India, Tibet e Thailandia.

Un viaggio a chilometro 0 tra i profumi e le meraviglie tipiche del continente orientale, alla scoperta di un mondo magico e affascinante.

Il Festival sarà aperto per tutte e tre le giornate dalle ore 10.30 alle ore 22. I biglietti di ingresso avranno il costo di 13 euro per l’intero e di 8 euro per il ridotto. Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.