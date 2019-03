Frana di Montalbano, sabato il via ai lavori di ripristino

La Spezia – Inizieranno sabato 9 marzo alle ore 11.30 gli attesi lavori per il ripristino della frana di Montalbano.

Dopo quasi dieci anni dagli eventi che hanno causato gravi danni al territorio, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore ai lavori pubblici Luca Paggi inaugureranno in via Marconi 165 il cantiere che si occuperà della messa in sicurezza e del ripristino dell’area coinvolta dalla frana.

Si tratta di una notizia attesa da tempo che risolverà definitivamente un problema che da anni causava situazioni di disagio agli abitanti della zona.